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В Ижевске обрушился подъезд жилой девятиэтажки

Обрушились все девять этажей, есть пострадавшие.

В четверг, 9 ноября, в Ижевске полностью обрушился подъезд в жилом девятиэтажном доме. По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя Центрального регионального центра МЧС РФ.

В настоящее время выясняются причины, по которым обрушилось здание с девятого по первый этаж. На месте происшествия работают спасатели и медики.

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По данным агентства, обрушение произошло по адресу улица Удмурская, 36. Других подробностей происшествия в настоящее время нет.

Напомним, весной 2016 года подобный случай произошёл в Кузбассе. 31 мая в Междуреченске обрушился подъезд жилой пятиэтажки. В результате ЧП два человека погибли и трое пострадали.

Взрыв бытового газа мог стать причиной обрушения части жилого дома в Ижевске

ТАСС: В Ижевске под завалами части обрушенного дома есть живые люди

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://vk.com/izhevsk118

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