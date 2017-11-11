В Ижевске задержали и доставили в суд обвиняемого по делу о взрыве бытового газа

В Ижевске задержан и доставлен в суд житель дома, в котором накануне рухнул подъезд, сообщает «Коммерсант». Ему предъявили обвинение по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). Представители следствия не объясняют, каким образом 27-летний Александр Копытов причастен к случившейся трагедии. Но при этом они заявили, что им «могла двигать личная неприязнь» и что имеются сомнения в психическом состоянии задержанного.

«С ним продолжаются необходимые следственные действия. В связи с тем, что у следствия имеются сомнения в психическом здоровье Копытова, в ближайшее время ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза»,— цитирует издание представителей СКР.

В СКР также сообщили, что на месте взрыва не было найдено следов взрывчатых веществ, но сразу после обрушения на месте трагедии чувствовался сильный запах газа. Следователи рассматривали все версии, в том числе и человеческий фактор — они запрашивали у жителей города записи видеорегистраторов, мобильных телефонов, изымали записи камер видеонаблюдения.

В Октябрьском районном суд Ижевска в данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения Копытову, сообщает «Газета ру».

«Следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует газета официального представителя Следкома Светлану Петренко.

Напомним, угловой подъезд жилой девятиэтажки обрушился днём в четверг, 9 ноября, с девятого по первый этаж. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв бытового газа. Местные власти заявили, что объявят траур сразу после того, как завершится спасательная операция.