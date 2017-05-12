В Израиле семья из России 14 лет держала взаперти своего сына

В Израиле сотрудники правоохранительных органов задержали выходцев из России, которые в течение 14 лет держали взаперти своего сына. В полицию о ребёнке-«зомби» сообщил мужчина, который случайно увидел, как сосед выгуливает мальчика, сообщает «Эхо-Москва».

По словам юноши, 60-летние родители с самого рождения не выпускали его за пределы дома без присмотра, а погулять во двор выводили только один или два раза в месяц. Чаще всего прогулки были в ночное время, чтобы соседи ничего не узнали. Иногда ему разрешали посидеть в клетке на балконе.

По сообщениям местных СМИ, адвокат семьи заявил, что пожилые родители боялись выпускать мальчика за пределы дома из-за того, что он может заболеть.