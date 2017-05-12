Суровости
Россия и Мир
В Израиле семья из России 14 лет держала взаперти своего сына

В Израиле семья из России 14 лет держала взаперти своего сына

О мальчике-«зомби» в правоохранительные органы сообщил сосед этой семьи.

В Израиле сотрудники правоохранительных органов задержали выходцев из России, которые в течение 14 лет держали взаперти своего сына. В полицию о ребёнке-«зомби» сообщил мужчина, который случайно увидел, как сосед выгуливает мальчика, сообщает «Эхо-Москва».

По словам юноши, 60-летние родители с самого рождения не выпускали его за пределы дома без присмотра, а погулять во двор выводили только один или два раза в месяц. Чаще всего прогулки были в ночное время, чтобы соседи ничего не узнали. Иногда ему разрешали посидеть в клетке на балконе.

По сообщениям местных СМИ, адвокат семьи заявил, что пожилые родители боялись выпускать мальчика за пределы дома из-за того, что он может заболеть.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

Комментарии

Рекомендуем

Кинопрокат

Рецензия на «Стражи Галактики. Часть 2»

Удалось ли банде фриков, говорящему черенку и особенно еноту повторить успех 2014 года?
Фоторепортажи

Как празднуют День Победы в Новокузнецке

Новокузнецк в миниатюре
Тест

Какие военные фильмы вы больше всего любите

Ваша персональная подборка фильмов ко Дню Победы
Автодепо

Как ограничат проезд в центре Кемерова 8 и 9 мая

Рассказываем, где не проехать, а только пройти

Сегодня в Кемерове

Популярное