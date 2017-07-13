В каких городах Кузбасса выпускники школ лучше справляются с ЕГЭ

13 июля в Кузбассе на пресс-конференции в областной администрации начальник регионального департамента образования и науки Артур Чепкасов рассказал, в каких городах выпускники школ лучше справляются с ЕГЭ.

«Результаты повыше показывают кемеровчане и новокузнечане. Но разница между территориями не такая значительная. И, к слову сказать, например, в прошлом году была проверка Рособрнадзора, проверяли знания наших ребят, в том числе и учеников из школы Яйского района. Проверка показала, что уровень знаний у них достаточно высокий, то есть мы не можем говорить, что в сельских территориях есть какое-то западение по качеству образования, ЕГЭ это тоже не подтверждает», — сообщил журналистам Артур Чепкасов.

Напомним, в этом году ЕГЭ сдавали 10 999 человек. Результаты экзаменов оказались сопоставимы с прошлогодними. Вырос средний балл ЕГЭ по русскому языку, физике, химии, информатике и истории. Всего было 106 стобалльных работ. Пересдавать осенью будут 40 человек, показавшие неудовлетворительный результат.