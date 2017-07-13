Новости
Кузбасс
В каких городах Кузбасса выпускники школ лучше справляются с ЕГЭ

В каких городах Кузбасса выпускники школ лучше справляются с ЕГЭ

По словам начальника областного департамента образования и науки Артура Чепкасова, «результаты повыше показывают кемеровчане и новокузнечане».

13 июля в Кузбассе на пресс-конференции в областной администрации начальник регионального департамента образования и науки Артур Чепкасов рассказал, в каких городах выпускники школ лучше справляются с ЕГЭ.

«Результаты повыше показывают кемеровчане и новокузнечане. Но разница между территориями не такая значительная. И, к слову сказать, например, в прошлом году была проверка Рособрнадзора, проверяли знания наших ребят, в том числе и учеников из школы Яйского района. Проверка показала, что уровень знаний у них достаточно высокий, то есть мы не можем говорить, что в сельских территориях есть какое-то западение по качеству образования, ЕГЭ это тоже не подтверждает», — сообщил журналистам Артур Чепкасов.

Напомним, в этом году ЕГЭ сдавали 10 999 человек. Результаты экзаменов оказались сопоставимы с прошлогодними. Вырос средний балл ЕГЭ по русскому языку, физике, химии, информатике и истории. Всего было 106 стобалльных работ. Пересдавать осенью будут 40 человек, показавшие неудовлетворительный результат.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: http://www.5iz5.ru/

Комментарии

Рекомендуем

Кинопрокат

«Человек-паук: возвращение домой» — рецензия на фильм

Насколько перспективен самый молодой Человек-паук в истории?
Фоторепортажи

12 испытаний во имя добра: мультиспортив­ный марафон в Кемерове

Фоторепортаж с марафона «Битва во имя добра» в Кемерове
Ретро

От пустыря до «Парка Чудес»: история кемеровского горсада в фотографиях

Приглашаем вас на прогулку протяженностью в 91 год!
Еда

Шашлычок с сюрпризом: проверяем мясо из кемеровских шашлычных

Есть ли в Кемерове безопасный шашлык?

Сегодня в Кемерове

Популярное