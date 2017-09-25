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В какую страну россиянам легче всего получить шенгенскую визу

В какую страну россиянам легче всего получить шенгенскую визу

Ассоциация туроператоров России назвала самые «добродушные» страны.

Легче всего получить долгосрочную шенгенскую визу россиянам можно в представительстве Италии, Греции, Франции и Чехии. Об этом рассказывает Lenta.ru. Визовые центры этих четырёх стран лучше других работают в нашей стране.

Франция и Чехия быстрее оформляют «шенген», а Греция запрашивает минимальное количество документов. Также специалисты отметили, что в Испании часто выдают россиянам визу сроком на год или более.

Сложнее всего получить визу в Венгрию и Словению. При подаче документов в центры этих странах нужно проходить дактилоскопию, что иногда усложняет процесс получения «шенгена». Также нестабильность отмечена в работе представительства Португалии, там требуется личное присутствие туриста при сдаче документов.

Текст: Карина Миллер.
Фото: Google Images.

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