В Калифорнии из-за шторма погибли четыре человека

Стихия ударила по югу штата 17 февраля, этот шторм грозит стать самым мощным за последние шесть лет.

В пятницу утром, 17 февраля, на юг Калифорнии обрушился шторм. Порывы мощного ветра повалили дерево, которое оборвало линию электропередач и упало на машину. В тот момент в автомобиле находился 55-летний мужчина. От удара током и полученных травм он скончался в больнице, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Недалеко от Сан-Диего под землю провалились два автомобиля, которые затопило проливным дождём. По предварительным данным, людей в них не было. Ещё двое погибли в результате аварии на трассе рядом с этим же городом.

В настоящее время в Калифорнии перекрыты несколько шоссе. Десятки тысяч человек испытывают проблемы с электроснабжением.