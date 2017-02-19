Происшествия
Россия и Мир

В Калифорнии из-за шторма погибли четыре человека

Стихия ударила по югу штата 17 февраля, этот шторм грозит стать самым мощным за последние шесть лет.

В пятницу утром, 17 февраля, на юг Калифорнии обрушился шторм. Порывы мощного ветра повалили дерево, которое оборвало линию электропередач и упало на машину. В тот момент в автомобиле находился 55-летний мужчина. От удара током и полученных травм он скончался в больнице, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Недалеко от Сан-Диего под землю провалились два автомобиля, которые затопило проливным дождём. По предварительным данным, людей в них не было. Ещё двое погибли в результате аварии на трассе рядом с этим же городом.

В настоящее время в Калифорнии перекрыты несколько шоссе. Десятки тысяч человек испытывают проблемы с электроснабжением.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://discover24.ru

Комментарии

Рекомендуем

Еда

Бар Vs ресторан: где лучше отмечать праздники?

Рвём стереотипы: вечер вдвоём в баре будет ничуть не хуже, а во многом даже лучше посиделок в ресторане
Кинопрокат

«Великая стена»: Китай не по-китайски

Самый дорогой и массовый фильм в истории Поднебесной
Опрос

Кто ваш самый нелюбимый правитель?

Кто лучше всех доводил страну до ручки?
Лонгрид

Игры, которые убивают наших детей. 18+

Всё, что нужно знать про "группы смерти" и другие "суицидальные игры"

Сегодня в Кемерове

Популярное