В Калифорнии легкомоторный самолёт упал на жилые дома, погиб один человек
Еще пять человек получили травмы.
В калифорнийском городе Риверсайд легкомоторный самолёт упал на жилые дома. Трагедия унесла жизнь одного человека. Еще пять американцев получили ранения.
По информации местных властей, Cessna 310 вылетел из муниципального аэропорта в Риверсайде в Сан-Хосе. Воздушное судно рухнуло через несколько минут после взлёта. На борту, предварительно, находились четыре человека.
Сотрудник городской пожарной службы Тайлер Рейнолдс подтвердил гибель одного человека. Специалист не уточнил, где он находился: в самолёте или одном из домов. Информации о состоянии пострадавших пока нет. Известно, что после крушения начался пожар. Загорелись два частных дома, на которые упал самолёт. Огонь распространился и на соседнее жилое здание.
«Пожарные делают все, что могут, чтобы справиться с огнем», — цитирует ТАСС Рейнолдса.
Причины падения Cessna пока неизвестны. Расследование трагедии уже началось.