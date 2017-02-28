В Калифорнии легкомоторный самолёт упал на жилые дома, погиб один человек

Еще пять человек получили травмы.

В калифорнийском городе Риверсайд легкомоторный самолёт упал на жилые дома. Трагедия унесла жизнь одного человека. Еще пять американцев получили ранения.

По информации местных властей, Cessna 310 вылетел из муниципального аэропорта в Риверсайде в Сан-Хосе. Воздушное судно рухнуло через несколько минут после взлёта. На борту, предварительно, находились четыре человека.

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Сотрудник городской пожарной службы Тайлер Рейнолдс подтвердил гибель одного человека. Специалист не уточнил, где он находился: в самолёте или одном из домов. Информации о состоянии пострадавших пока нет. Известно, что после крушения начался пожар. Загорелись два частных дома, на которые упал самолёт. Огонь распространился и на соседнее жилое здание.

«Пожарные делают все, что могут, чтобы справиться с огнем», — цитирует ТАСС Рейнолдса.

Причины падения Cessna пока неизвестны. Расследование трагедии уже началось.