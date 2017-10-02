В Калтане предприниматель получил штраф в 120 тысяч за обман инвалида

В Калтане 22-летний индивидуальный предприниматель получил штраф в размере 120 тысяч рублей за обман своего работника. В июле 2015 года мужчина подал заявку в Центр занятости населения на получение субсидии для открытия собственного бизнеса. С ним заключили договор, согласно которому предприниматель должен был оснастить одно рабочее место для инвалидов

«Мужчина заключил трудовой договор с инвалидом третей группы и выплатил ему заработную плату в размере четырёх тысяч рублей. При этом в документах о расходах он указал, что заплатил ему 46 тысяч рублей. Центр выплатил предпринимателю компенсацию 23 тысячи рублей, но после проверки оказалось, что директор салона платил инвалиду не полную зарплату с августа 2015 года по июнь 2016 года», — рассказали Сибдепо в прокуратуре по Кемеровской области.

Общая сумма задолженности составила 58 тысяч рублей. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы и мошенничество». Мировой судья Калтанского района вынес обвинительный приговор мужчине, назначив штраф в размере 120 тысяч рублей. В настоящее время приговор ещё не вступил в законную силу.