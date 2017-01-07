В Калуге охранники торгового центра волоком вытащили на улицу женщину с ребёнком

На видеохостинге Youtube опубликован ролик, снятый в одном из торговых центров Калуги. Посетители центра засняли, как представители службы охраны силой пытаются вывести из здания женщину с ребёнком. Последние упираются, садятся на пол, но охранники тащат их по полу волоком. Посетители торгового центра безуспешно пытаются урезонить секьюрити и обещают отправить ролик в полицию. Из-за чего произошёл конфликт между охраной и женщиной с ребёнком, не уточняется. Портал «Рен», со ссылкой на очевидцев, высказывает предположение, что женщина просила милостыню в здании ТЦ.