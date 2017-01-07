Новости
Россия и Мир
bezymyannyj

В Калуге охранники торгового центра волоком вытащили на улицу женщину с ребёнком

Очевидцы засняли происшествие на камеру.

На видеохостинге Youtube опубликован ролик, снятый в одном из торговых центров Калуги. Посетители центра засняли, как представители службы охраны силой пытаются вывести из здания женщину с ребёнком. Последние упираются, садятся на пол, но охранники тащат их по полу волоком. Посетители торгового центра безуспешно пытаются урезонить секьюрити и обещают отправить ролик в полицию. Из-за чего произошёл конфликт между охраной и женщиной с ребёнком, не уточняется. Портал «Рен», со ссылкой на очевидцев, высказывает предположение, что женщина просила милостыню в здании ТЦ.

Текст: Аркадий Кимеев.

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

Сибдепо-2016: лучшее по версии читателей

Сибдепо представляет материалы, которые в 2016 году вы читали охотнее всего
Чтиво

Как запустить фейерверк и ничего не сжечь

Сибдепо подготовил памятку для тех, кто в Новый год самостоятельно будет запускать фейерверк
Новости-суровости

Новости-суровости: неделя ёлок и гробов

Самые трэшовые новости последней недели 2016 года
Цена недели

Сколько стоит такси в новогоднюю ночь

Сибдепо узнал, сколько будет стоить поездка 31 декабря из центра Кемерова в другие районы

Сегодня в Кемерове

Популярное