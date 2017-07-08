Новости
Россия и Мир

В Калужской области ребёнок подорвал себя боевой гранатой

Мальчик погиб, ещё двое – ранены.

В городе Жиздра Калужской области произошла трагедия – 13-летний мальчик нашёл в сарае у родственников гранату и погиб при её детонации, сообщает ТАСС. Как говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СК РФ, мальчик забрал гранату с собой и решил напугать двоих сверстников.

В результате граната взорвалась. Подросток погиб на месте, два его приятеля (10 и 14 лет) получили осколочные ранения. Оба пострадавших госпитализированы, угрозы для их жизни нет. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Как граната оказалась в сарае и почему подросток сумел ей воспользоваться, ещё предстоит выяснить.

Комментарии

Рекомендуем

Вопрос времени

Викторина о курортах СССР

Сумеете отгадать названия курортов, о которых мечтал весь Советский Союз?
Кинопрокат

«Человек-паук: возвращение домой» — рецензия на фильм

Насколько перспективен самый молодой Человек-паук в истории?
Чтиво

Кулинарное шоу: как кузбассовцам продают обычную посуду за сотни тысяч рублей

Корреспонденты Сибдепо побывали на легендарном шоу и не купили посуду
Квартира недели

Коттедж за 20 миллионов в Шерегеше

Дом в Шории с не совсем шорским ценником

Сегодня в Кемерове

Популярное