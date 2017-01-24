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В Кемерове 22-летний молодой человек покончил жизнь самоубийством

По данному факту проводится доследственная проверка.

24 января в Кемерове обнаружили тело 22-летнего молодого человека с признаками суицида. По данному факту проводится доследственная проверка.

«Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила Сибдепо представитель пресс-службы областного СУ СК РФ Ирина Мазеева.

Отметим, что на данном этапе в пресс-службе регионального Следственного комитета отказались разглашать информацию о месте нахождения тела и какие-либо другие подробности случившегося.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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