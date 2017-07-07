В Кемерове 29-летний мужчина утонул в ванне

В Кемерове 29-летний мужчине утонул в собственной ванне в квартире. Тело жителя областного центра обнаружила его бабушка в 9:00.

«Женщина сообщила о произошедшем в скорую помощь. Впоследствии медики передали сигнал в полицию. Случай произошёл в доме на Сибиряков-Гвардейцев, 18А», – рассказал Сибдепо осведомлённый источник.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины.