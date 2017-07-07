Происшествия
Кузбасс
В Кемерове 29-летний мужчина утонул в ванне

В Кемерове 29-летний мужчина утонул в ванне

Тело жителя областного центра обнаружила его бабушка.

В Кемерове 29-летний мужчине утонул в собственной ванне в квартире. Тело жителя областного центра обнаружила его бабушка в 9:00.

«Женщина сообщила о произошедшем в скорую помощь. Впоследствии медики передали сигнал в полицию. Случай произошёл в доме на Сибиряков-Гвардейцев, 18А», – рассказал Сибдепо осведомлённый источник.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

«Стенка на стенку»: международный турнир по боксу в Кемерове

Фоторепортаж с турнира по единоборствам «Стенка на стенку»
Кинопрокат

«Человек-паук: возвращение домой» — рецензия на фильм

Насколько перспективен самый молодой Человек-паук в истории?
Фоторепортажи

Человек из Кемерова: как прошёл фестиваль уличного искусства «Детализация»

«Поэтическая вАрка», уличная мода, граффити и другие яркие моменты «Детализации»
Спецпроекты

Фотоконкурс «Твоё лето на Сибдепо»

За ваши невероятные летние приключения Сибдепо подарит вам iPhone 7, велосипед или гироскутер

Сегодня в Кемерове

Популярное