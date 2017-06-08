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В Кемерове 46-летний мужчина упал с велосипеда и погиб

В Кемерове 46-летний мужчина упал с велосипеда и погиб

У жителя областного центра диагностировали перелом основания черепа.

В Кемерове 46-летний мужчина погиб в результате падения с велосипеда. Как рассказал Сибдепо источник в медицинских кругах, этот случай произошёл 7 июня на улице Плодопитомник в районе дома №63.

«Предварительно, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он не удержал равновесие и упал с велосипеда. Медики диагностировали у кемеровчанина перелом основания черепа», – пояснил собеседник онлайн-журнала.

Мужчина скончался в машине скорой помощи. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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