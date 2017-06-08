В Кемерове 46-летний мужчина упал с велосипеда и погиб

В Кемерове 46-летний мужчина погиб в результате падения с велосипеда. Как рассказал Сибдепо источник в медицинских кругах, этот случай произошёл 7 июня на улице Плодопитомник в районе дома №63.

«Предварительно, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он не удержал равновесие и упал с велосипеда. Медики диагностировали у кемеровчанина перелом основания черепа», – пояснил собеседник онлайн-журнала.

Мужчина скончался в машине скорой помощи. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.