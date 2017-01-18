В администрации областного центра подвели предварительные итоги работы управляющих компаний по наведению порядка на придомовых территориях.

В Кемерове 85% дворов очищены от снега. Об этом стало известно на совещании в администрации областного центра, на котором подвели предварительные итоги работы управляющих компаний по наведению порядка на придомовых территориях.

На сегодня снегоочистка проведена в 723 дворах во всех районах города. В уборке дворовых территорий задействовали 428 единиц специальной техники.

По информации пресс-службы администрации Кемерова, специалисты выявили 18 фактов ненадлежащего содержания дворов: 2 – в УК «Жилищник», 4 – в ООО «РЭУ-9», 3 – в ООО «РЭУ-7», 1 – в ООО «Гарант+», 2 – в УК «Радуга», 5 – в ООО «Шалготарьян», 1– ООО «ЖСЦ «Квартиры Кемерова». Информацию о нарушениях направили в ГЖИ для принятия мер.

Ранее Сибдепо сообщал, что кемеровчане могут отследить уборку своих дворов на официальном сайте мэрии.