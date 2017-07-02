В Кемерове автомобилист врезался в фонарный столб

Авария произошла во второй половине дня, 2 июля.

В воскресенье, 2 июля, в Кемерове на улице Красноармейской возле остановки «Технадзор» произошло ДТП. Водитель автомобиля Mitsubishi Outlander врезался в фонарный столб.

«Проезжал мимо около 18:40. Пострадавших не видел, но на месте ДТП работали два экипажа МЧС, экипаж скорой помощи и два экипажа ДПС», — рассказал Сибдепо очевидец происшествия.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кузбассовцев просят быть внимательными на дороге, соблюдать ПДД и учитывать погодные условия.