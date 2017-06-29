В Кемерове автомобилистов предупреждают о ремонте дорог на шести улицах

Ремонт дорожного полотна будет производиться без перекрытия движения.

В четверг, 28 июня, в областном центре рабочие будут ремонтировать дорогу на шести улицах. Ремонт проезжей части осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

«28 июня ремонтные бригады начнут работать на улицах Терешковой, Тухачевского, Алтайской, Бийской, Лесной и Гагарина», — рассказали в пресс-службе администрации Кемерова.

Для удобства горожан ремонт будет осуществляться без перекрытия движения. Для автомобилистов установят предупреждающие знаки. В этом году в столице Кузбасса отремонтируют 61,2 км дорог.