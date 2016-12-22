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На Ленина в Кемерове BMW X6 протаранил остановку общественного транспорта

Авария произошла вечером 22 декабря на пересечении проспекта Ленина с Волгоградским.

В Кемерове водитель BMW X6 не справился с управлением на проспекте Ленина и вылетел на остановку, где в этот момент находились люди. Фотографии с места аварии появились в одном из пабликов ВКонтакте.

«В момент ДТП на остановке находились люди, ожидавшие общественный транспорт. В аварии есть пострадавшие, их увезли на скорой», — рассказал Сибдепо один из очевидцев аварии.

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Собеседник издания сообщил также, что водитель иномарки не пострадал.

Официальной информации о ДТП пока нет. Сотрудники Госавтоинспекции работаю на месте происшествия.

Текст: Анна Печенегова.
Фото: ВКонтакте/Регион42.

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