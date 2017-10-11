В Кемерове будут судить бывшего инкассатора за хищение 1,6 млн рублей

В Кемерове перед судом предстанет бывший инкассатор, которого обвиняют в хищении 1,6 млн рублей. Преступление было совершено ещё в декабре 2016 года в Рудничном районе города.

Тогда злоумышленник, работавший инкассатором, вместе с подельником открыли банкомат «родным» ключом и похитили из него деньги. Вскоре их задержали. Сотрудники полиции выяснили, что второй подозреваемый раньше работал в банке. Сейф банкомата им удалось вскрыть с помощью специально изготовленного дубликата ключа.

«Сейчас уголовное дело в отношении второго подозреваемого ещё расследуется. Ранее по аналогичной схеме подельники пытались похитить деньги из двух других банкоматов, но не смогли их вскрыть. Все банкоматы принадлежали разным банкам», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Похищенные деньги подозреваемые поделили поровну, но успели потратить только часть. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли у них около 1 500 000 рублей.