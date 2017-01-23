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В Кемерове будут судить экс-полицейского за получение взятки от работника похоронного бюро

В Кемерове будут судить экс-полицейского за получение взятки от работника похоронного бюро

За деньги правоохранитель сообщал адреса, с которых поступала информация об обнаружении тел умерших горожан.

В Кемерове будут судить экс-полицейского за получение взятки от работника похоронного агентства. За деньги правоохранитель сообщал адреса, с которых поступала информация об обнаружении тел умерших горожан, сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.

Установлено, что обвиняемый получал за каждый заключённый договор об оказании ритуальных услуг две тысячи рублей. В общей сложности за июль 2016 года работник похоронного агентства перевёл на карточку полицейского 12 тысяч рублей.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по Кемеровской области.

Ранее Сибдепо сообщал, что в отношении работника похоронного агентства, который дал взятку полицейскому за сведения об умерших, возбудили уголовное дело.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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