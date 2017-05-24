В Кемерове будут судить мужчину, изуродовавшего лицо девушке-подростку

В Кемерове будут судить 49-летнего мужчину, который в октябре 2016 года изуродовал лицо 17-летней девушке. В тот день обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Он подошёл к подростку, чтобы узнать, как пройти на нужный адрес. Девушка не отказала в помощи и начала объяснять ему маршрут, однако мужчина долго не мог понять, что говорит ему незнакомка и, разозлившись, ударил её по лицу осколком бутылки.

«Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Проведённая судебно-медицинская экспертиза показала, что у потерпевшей неизгладимое обезображивание лица, относящееся к тяжкому вреду здоровья. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина вменяем и у него нет нарушений психики», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

В отношении кемеровчанина возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия». В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего разбирательства по существу.