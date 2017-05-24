Новости
Кузбасс

В Кемерове будут судить мужчину, изуродовавшего лицо девушке-подростку

Обвиняемый ударил 17-летнюю кемеровчанку по лицу осколком бутылки.

В Кемерове будут судить 49-летнего мужчину, который в октябре 2016 года изуродовал лицо 17-летней девушке. В тот день обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Он подошёл к подростку, чтобы узнать, как пройти на нужный адрес. Девушка не отказала в помощи и начала объяснять ему маршрут, однако мужчина долго не мог понять, что говорит ему незнакомка и, разозлившись, ударил её по лицу осколком бутылки.

«Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Проведённая судебно-медицинская экспертиза показала, что у потерпевшей неизгладимое обезображивание лица, относящееся к тяжкому вреду здоровья. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина вменяем и у него нет нарушений психики», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

В отношении кемеровчанина возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия». В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего разбирательства по существу.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://www.publicdomainpictures.net

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

Кузбассовцы станут «Поколением М»

Кузбасс присоединился к масштабному национальному проекту, который помогает развивать детское творчество
Чтиво

5 типов клиентов, которых ненавидят фитнес-тренеры

Каким не надо быть, чтобы фитнес-тренер тебя уважал
Фоторепортажи

Кемерово под майским снегом: холодно, но красиво

Как Кемерово пережил непогоду
Опрос

Лучшая пицца: выбираем номинантов премии Афиши Сибдепо

Сибдепо предлагает читателям составить шорт-лист служб доставки пиццы

Сегодня в Кемерове

Популярное