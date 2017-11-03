В Кемерове будут судить мужчину, расстрелявшего нового знакомого экс-сожительницы

В Кемерове перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в незаконном хранении оружия и убийстве. По данным следствия, преступление произошло в мае 2017 года. Тогда злоумышленник на лестничной площадке в доме в Рудничном районе города встретил свою бывшую сожительницу и её нового знакомого.

«На почве ранее сложившихся личных неприязненных отношений к новому знакомому он произвёл один выстрел из имеющегося при нём оружия в голову потерпевшего. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте», – рассказали Сибдепо в следственном отделе по Рудничному району Кемерова СУ СК РФ по Кемеровской области.

После этого кемеровчанин также угрожал убийством своей экс-сожительнице и её знакомым, которые находились в момент происшествия рядом. В ходе расследования дела правоохранители установили, что ранее обвиняемый не был судим. Он работал водителем в одной из больниц, где характеризовался положительно.