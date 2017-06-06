В Кемерове будут судить троих мужчин за кражу золота на сумму около 4,5 млн рублей

В Кемерове будут судить троих мужчин за кражу золотых и серебряных изделий из ювелирного салона на общую сумму 4 420 000 млн рублей. В областном центре в апреле 2015 года подозреваемые ночью проникли в ювелирный салон на проспекте Ленина и унесли с собой ювелирные украшения. Злоумышленники смогли попасть в помещение не смотря на то, что магазин охранялся частной охранной организацией. Они предварительно нейтрализовали сигнализацию, затем разрезали решётку ножницами по металлу.

«Полиция установила личности подозреваемых. Ими оказались трое ранее судимых местных жителей. По адресам их проживания полицейские изъяли часть украшений, а также бирки от ювелирных изделий, гидравлические кусачки, использованные для проникновения в салон», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Известно, что большую часть украшений подозреваемые продали в Москве. В ходе дальнейшего разбирательства в материалах уголовного дела были задержаны остальные участники преступной группы.

С осени 2014 года по апрель 2015 года обвиняемые в разном составе совершали кражи в магазинах и кафе Также подельники вымогали деньги у горожан.

«Под надуманными предлогами, угрожая расправой, вынудили одного из потерпевших оформить на своё имя три микрозайма на общую сумму 11 000 рублей, а другую жертву вывезли на озеро Красное, избили и похитили деньги и ценные вещи на сумму около 30 000 рублей», — добавили в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело в отношении злоумышленников передали в суд для дальнейшего разбирательства по существу. Им грозит до 10 лет лишения свободы.