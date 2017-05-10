В Кемерове будут судить водителя, который сбил 11-летнюю школьницу на зебре. В результате ДТП девочке был причинён тяжкий вред здоровью. Врачи диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму таза и перелом голени.

Как рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, авария произошла в сентябре 2016 года на Волгоградской, рядом со зданием на Московском проспекте, 16.

Установлено, что фигурант уголовного дела нарушил несколько пунктов правил дорожного движения. Мужчина за рулём Opel Astra, подъезжая к пешеходному переходу и видя, что ехавший в соседней правой полосе автомобиль останавливается у перехода, не убедился в отсутствии пешеходов на зебре, в результате чего сбил школьницу.

«В настоящее время здоровью и жизни школьницы ничего не угрожает», – добавили в пресс-службе кузбасской полиции.

В настоящее время уголовное дело в отношении 27-летнего кемеровчанина направлено на рассмотрение в городской Центральный районный суд. Ему грозит до двух лет лишения свободы.