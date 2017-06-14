В Кемерове четверо подростков с автоматом для страйкбола угнали авто, возбуждено дело

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении четверых подростков из Кемерова, которых подозревают в разбое. По версии следствия, в мае 2017 года года неизвестный предложил 17-летнему злоумышленнику заработать деньги, сняв с автомобилей 10 колёс. За каждое колесо он должен был получить по две тысячи рублей.

Подросток согласился и подобрал себе сообщников. Они изготовили из вязаной шапки маски, запаслись кирпичами и перчатками. При этом 14-летний подозреваемый принёс оружие для страйкбола, которое внешне является копией автомата Калашникова.

Во дворе Рудничного района столицы Кузбасса злоумышленники присмотрели автомобиль. Когда они подходили к машине, то заметили, что в припаркованном рядом авто сидит водитель. Тогда подозреваемые решили угнать транспортное средство и продать его по запчастям.

«Водитель, заметив группу молодых людей, один из которых был в маске, заблокировал двери. В этот момент молодой человек, вооруженный автоматом для игры в страйкбол, через стекло наставил его на водителя. Воспринимая угрозу реально, водитель разблокировал двери и вышел», – рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Один из подозреваемых сел за руль и только тогда заметил на заднем сиденье девушку. Её также вывели на улицу, забрав мобильный телефон и сумку. После этого подростки скрылись на авто с места преступления.

За помощью потерпевшие обратились к водителям такси, которые вызвали полицейских. Сотрудники ГИБДД заметили машину в Кировском районе. Во время погони возле одного из торговых центров в Рудничном районе автомобиль наехал на бордюр и остановился. После чего подозреваемые в возрасте 14 и 15 лет были задержаны. При этом старшему подростку сработавшая подушка безопасности сломала руку. Ещё двоих подозреваемых задержали в течение суток.

Ранее молодые люди в поле зрения правоохранителей не попадали, все они из благополучных семей.