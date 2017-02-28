В Кемерове снежная стена оградит часть Заводского района от талых вод

В Кемерове до конца марта возведут снежный вал, который оградит завокзальную часть Заводского района от талых вод.

В пресс-службе городской администрации пояснили, что весной из-за особенностей рельефа местности и большого количества снега вода подтапливает на той территории некоторые улицы частного сектора. Снежный вал помогает этого избежать. Сооружение длиной в километр достигает четырёх метров в высоту и шести – в ширину.

«Именно эта «китайская стена» перенаправит вешние воды и отведёт их от сектора индивидуальной застройки, направляя в систему ливневых стоков», — отметили в пресс-службе.

Добавим также, что в рамках подготовки в паводку прошёл рейд по улицам частного сектора Центрального района. Жильцам рассказали о правилах и условиях страхования, а также раздали памятки с адресами мест временного размещения населения.