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В Кемерове снежная стена оградит часть Заводского района от талых вод

Специалисты планируют возвести вал к концу марта.

В Кемерове до конца марта возведут снежный вал, который оградит завокзальную часть Заводского района от талых вод.

В пресс-службе городской администрации пояснили, что весной из-за особенностей рельефа местности и большого количества снега вода подтапливает на той территории некоторые улицы частного сектора. Снежный вал помогает этого избежать. Сооружение длиной в километр достигает четырёх метров в высоту и шести – в ширину.

«Именно эта «китайская стена» перенаправит вешние воды и отведёт их от сектора индивидуальной застройки, направляя в систему ливневых стоков», — отметили в пресс-службе.

Добавим также, что в рамках подготовки в паводку прошёл рейд по улицам частного сектора Центрального района. Жильцам рассказали о правилах и условиях страхования, а также раздали памятки с адресами мест временного размещения населения.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: комитет по работе со СМИ администрации г. Кемерово.

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