В Кемерове члены банды главы клуба айкидо получили 46 лет колонии строгого режима на троих

В Кемерове осудили троих членов банды за тяжкие и особо тяжкие преступления. Установлено, что летом 2010 года вооружённую группу создал руководитель клуба айкидо Андрей Синюков для нападений по найму.

«К каждому преступлению члены банды тщательно готовились, продумывали отходные пути, обсуждали, кто из них примет участие. После чего досконально изучали время, маршрут движения и круг общения жертвы», – сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.

От действий участников банды пострадали 8 человек в период с 2010 по май 2015 годов. В том числе они совершили убийство криминального авторитета в Кемерове в мае 2013 года.

Четверых злоумышленников правоохранители задержали в мае 2015 года на месте преступления. Летом того же года в Кемерове были задержаны ещё четверо подозреваемых, а в феврале 2016 года в Белове – ещё два человека. В настоящее время местонахождение лидера банды ещё не установлено, он находится в международном розыске.

В итоге суд приговорил 37-летнего мужчину к 16 годам лишения свободы, 36-летнего – к 14 годам, 32-летнего – к 16 годам. Наказание все они будут отбывать в колонии строгого режима.

В отношении ещё семи членов банды предварительное следствие продолжается.