В Кемерове ДТП на Нахимова спровоцировало пробку

Утром в Рудничном районе города столкнулись Nissan и Renault.

Утром 23 января в столице Кузбасса на Нахимова столкнулись два авто. Авария в Рудничном районе города спровоцировала пробку.



«Предварительно, в 8:02 в районе дома №145 столкнулись Renault и Nissan, — рассказала Сибдепо сотрудник отделения пропаганды городской ГИБДД Анна Ковшова. — Информация о пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции».

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение по Нахимова было затруднено на участке от Мартовской улицы до 2-го Веерного переулка. Пробка продержалась около двух часов.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводится проверка. Инспекторы призывают кемеровчан к внимательности и осторожности во время движения. Водителей просят соблюдать безопасные скоростной режим, боковой интервал и дистанцию.