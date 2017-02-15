В Кемерове экс-чиновника оштрафовали на половину суммы полученной взятки

За деньги мужчина не привлёк предпринимателя к ответственности за незаконную добычу песчано-гравийной смеси в русле реки Чебулинского района.

В Кемерове осудили бывшего начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания за получение взятки. Чиновник за 50 тысяч рублей не стал привлекать бизнесмена к ответственности за незаконную добычу песчано-гравийной смеси в русле реки Чебулинского района.

«Предприниматель-нарушитель перечислил деньги на банковскую карту, открытую для перечисления заработной платы осужденного. Прокурор города Кемерово поддержал государственное обвинение в суде и представил доказательства виновности», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Центральный районный суд областного центра признал бывшего чиновника виновным в получении взятки за бездействие. Его оштрафовали на половину суммы полученной взятки — 25 тысяч рублей. Также мужчину на год лишили права занимать руководящие должности в органах государственной власти.