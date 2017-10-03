В Кемерове экс-директор муниципального учреждения предстанет перед судом за мошенничество

В Кемерове будут судить экс-директора муниципального учреждения «Центр поддержки предпринимательства». По версии следствия, мужчина незаконно принимал решения о выплате себе премий за счёт субсидий, поступающих от городской администрации. Таким образом он присвоил 178 тысяч рублей.

Также злоумышленника обвиняют в мошенничестве.

«В мае 2015 года 36-летний обвиняемый обратился к предпринимателю с предложением снизить стоимость приобретаемого ею недвижимого имущества на 800 тысяч рублей. Он обманул женщину, что находится в дружеских отношениях с её контрагентом и может на него повлиять. За это он попросил себе вознаграждение в размере 400 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

После того как предприниматель передала 300 тысяч рублей, но условия не были выполнены, она обратилась в правоохранительные органы. Теперь обвиняемому грозит наказание до 6 лет лишения свободы за каждое преступление.