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В Кемерове экс-директор муниципального учреждения предстанет перед судом за мошенничество

В Кемерове экс-директор муниципального учреждения предстанет перед судом за мошенничество

Также мужчину обвиняют в присвоении 178 тысяч рублей.

В Кемерове будут судить экс-директора муниципального учреждения «Центр поддержки предпринимательства». По версии следствия, мужчина незаконно принимал решения о выплате себе премий за счёт субсидий, поступающих от городской администрации. Таким образом он присвоил 178 тысяч рублей.

Также злоумышленника обвиняют в мошенничестве.

«В мае 2015 года 36-летний обвиняемый обратился к предпринимателю с предложением снизить стоимость приобретаемого ею недвижимого имущества на 800 тысяч рублей. Он обманул женщину, что находится в дружеских отношениях с её контрагентом и может на него повлиять. За это он попросил себе вознаграждение в размере 400 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

После того как предприниматель передала 300 тысяч рублей, но условия не были выполнены, она обратилась в правоохранительные органы. Теперь обвиняемому грозит наказание до 6 лет лишения свободы за каждое преступление.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: pixabay.com.

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