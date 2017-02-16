В Кемерове экс-полицейского оштрафовали на 240 тысяч за взятку от работника похоронного бюро

Бывший правоохранитель заплатит в 20 раз больше суммы взятки.

В Кемерове осудили бывшего помощника дежурного одного из отделов полиции. 37-летнего мужчину признали виновным в получении взятки. Летом 2016 года к нему обратился друг детства. Он попросил правоохранителя за 2000 рублей сообщать адреса, с которых поступают сведения об обнаружении тел умерших.

«Свою просьбу мужчина объяснил тем, что работает в похоронном агентстве, принадлежащем супруге. В общей сложности за июль 2016 года работник похоронного агентства перевёл на карточку полицейскому 12 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе областного Следкома.

Незаконную деятельность полицейского пресекли сотрудники ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по Кемеровской области.

Cуд оштрафовал экс-полицейского на 240 тысяч рублей с лишением права 1,5 года занимать должности в органах внутренних дел. В итоге, он заплатит в 20 раз больше суммы взятки.

Ранее Сибдепо сообщал о прямо противоположном случае. Тогда в Кемерове экс-чиновника оштрафовали на половину суммы полученной взятки.