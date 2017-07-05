В Кемерове экс-сотрудник полиции получил штраф за то, что не остановил убийцу двух женщин

В Кемерове осудили экс-сотрудника полиции за халатность. Бывший правоохранитель отказался взламывать двери квартиры в общежитии на Сибиряков-Гвардейцев, жильцы которой, по словам соседей, просили о помощи. После этого просто уехал на другой вызов, передаёт НТВ.

Напомним, жестокое убийство двух женщин произошло ещё в апреле 2016 года. Тогда 33-летний мужчина в ходе ссоры несколько раз ножом ударил свою 22-летнюю бывшую возлюбленную и её мать. В результате они скончались. В июне 2017 года суд приговорил злоумышленника к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему назначили принудительное наблюдение и лечение у психиатра по месту отбывания наказания.

По данным «Рен-ТВ», приехавший на вызов сотрудник полиции якобы не услышал шума в квартире. Соседи потребовали от него вскрыть дверь, но мужчина пригрозил посадить всех в СИЗО за порчу имущества.

«Если бы не его безалаберность, его халатное отношение к своей работе, не повлекло бы, может быть, вот этих смертей», – рассказал телеканалу отец убитой девушки и муж её убитой матери Вячеслав Давлетбаев.

В результате суд приговорил бывшего сотрудника МВД к штрафу в размере 15 тысяч рублей.