В Кемерове экс-учительница незаконно собрала с родителей учеников 150 тысяч рублей

В течение двух лет женщина собирала деньги на мероприятия, которых не было.

В Кемерове осудили бывшую учительницу младших классов за незаконный сбор денежных средств с родителей своих учеников. В течение двух лет (с 2014 по 2016 гг) 38-летняя женщина просила у родителей деньги на мероприятия, которые в итоге не проводились или на школьные пособия, которые никто не приобретал. За вышеуказанный срок женщина сумела собрать и присвоить себе 150 тысяч рублей.

«Осужденная рассказала, что оказалась в сложной финансовой ситуации, в том числе из-за кредитных обязательств, решила воспользоваться отсутствием контроля со стороны родителей, и собирала с них деньги под различными предлогами», — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Кемеровской области.

Суд признал кемеровчанку виновной и назначил ей наказание в виде двух лет условного лишения свободы с испытательным сроком в два года. Также ей запретили заниматься преподавательской деятельностью в государственных, муниципальных и негосударственных высших, средних и дошкольных образовательных учреждениях сроком на два года.

В настоящее время приговор суда вступил в законную силу. Все требования родителей о взыскании ущерба удовлетворены в полном объёме.