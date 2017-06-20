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В Кемерове эвакуировали посетителей «Ленты» на Южном

В гипермаркете сработала пожарная сигнализация.

20 июня в Кемерове эвакуировали посетителей гипермаркета «Лента», который находится на улице Баумана в микрорайоне Южный.

Предварительно, в торговой точке сработала пожарная сигнализация. Людей и персонал попросили покинуть помещение. На место вызвали пожарных.

Как рассказала Сибдепо руководитель пресс-службы областного ГУ МЧС Виктория Оленникова, оказалось, что это была ложная тревога. Возгорания в гипермаркете не зафиксировано.

Напомним, «Лента» на Южном — это второй гипермаркет сети из трёх, построенных в столице Кузбасса. Магазин работает с 28 июля 2015 года.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: архив Сибдепо.

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