В Кемерове эвакуировали посетителей «Ленты» на Южном

20 июня в Кемерове эвакуировали посетителей гипермаркета «Лента», который находится на улице Баумана в микрорайоне Южный.

Предварительно, в торговой точке сработала пожарная сигнализация. Людей и персонал попросили покинуть помещение. На место вызвали пожарных.

Как рассказала Сибдепо руководитель пресс-службы областного ГУ МЧС Виктория Оленникова, оказалось, что это была ложная тревога. Возгорания в гипермаркете не зафиксировано.

Напомним, «Лента» на Южном — это второй гипермаркет сети из трёх, построенных в столице Кузбасса. Магазин работает с 28 июля 2015 года.