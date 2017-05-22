В Кемерове финдиректора фирмы будут судить за дачу крупной взятки налоговому инспектору

40-летнюю женщину задержали при передаче 750 тысяч рублей.

В Кемерове финансовый директор фирмы, оказывающей телекоммуникационные услуги, пойдёт под суд за дачу взятки налоговому инспектору. Преступление было совершено летом 2016 года, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

«Налоговый инспектор во время проверки выявила финансовые нарушения. В результате организации должны быть доначислены налоги на сумму 25 млн рублей. За денежное вознаграждение в размере 1,5 млн рублей инспектор предложила финдиректору снизить сумму выявленных нарушений до 3 млн», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Обвиняемая согласилась отдать деньги инспектору. Полицейские узнали об этом и задержали финдиректора при передаче 750 тысяч рублей.

В пресс-службе областного Следственного комитета отказались называть фирму, сотрудница которой дала взятку. Известно, что женщина сотрудничала с правоохранителями. Вину признала не полностью. Материалы дела ушли в суд.