Авто
Кузбасс
В Кемерове фура «Мария-Ра» сплющила иномарку

В Кемерове фура «Мария-Ра» сплющила иномарку

Авария произошла 14 мая около 11:00 на проспекте Химиков.

В воскресенье, 14 мая, в областном центре на проспекте Химиков, 24 фура «Марии-Ра» смяла иномарку синего цвета. По словам очевидцев, авария произошла около 11:00.

«Момент аварии не видел, но слышал. Вышел на балкон и увидел, что рядом с грузовиком стоит прицеп от фуры «Мария-Ра», а сама фура стояла дальше — на светофоре. Спустя некоторое время к месту ДТП подъехал водитель фуры «Мария-Ра», он разворачивался. В результате аварии сильно пострадала иномарка, которую зажало между грузовиком и прицепом фуры», — рассказал Сибдепо свидетель происшествия.

Известно, что в момент аварии в легковом автомобиле никого не было. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://vk.com / «Инцидент Кемерово».

Комментарии

Рекомендуем

Спецпроекты

9 мая с Сибдепо: 5 000 кемеровчан «На орбите Победы»

Ищите себя на фото и видео!
Кинопрокат

«Меч короля Артура»: «Викинг» по-английски

Какой получилась самая ожидаемая премьера весны
Фоторепортажи

День Победы в Кемерове: взгляд с неба и земли

Лучшие кадры с празднования Дня Победы
Автодепо

Как ограничат проезд в центре Кемерова 8 и 9 мая

Рассказываем, где не проехать, а только пройти

Сегодня в Кемерове

Популярное