В Кемерове фура «Мария-Ра» сплющила иномарку

В воскресенье, 14 мая, в областном центре на проспекте Химиков, 24 фура «Марии-Ра» смяла иномарку синего цвета. По словам очевидцев, авария произошла около 11:00.

«Момент аварии не видел, но слышал. Вышел на балкон и увидел, что рядом с грузовиком стоит прицеп от фуры «Мария-Ра», а сама фура стояла дальше — на светофоре. Спустя некоторое время к месту ДТП подъехал водитель фуры «Мария-Ра», он разворачивался. В результате аварии сильно пострадала иномарка, которую зажало между грузовиком и прицепом фуры», — рассказал Сибдепо свидетель происшествия.

Известно, что в момент аварии в легковом автомобиле никого не было. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.