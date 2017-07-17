Происшествия
Кузбасс

В Кемерове фура насмерть сбила пешехода

Трагедия произошла на улице Нахимова.

В Кемерове на улице Нахимова, в районе дома 34 вечером 17 июля фура сбила мужчину, переходившего дорогу. О трагедии сообщили пользователи группы «Регион 42» в социальной сети «Вконтакте».

«Нахимова 34. Фура совершила наезд на пешехода в зоне действия не регулируемого пешеходного перехода. Пешеход скончался. Будьте осторожны, переходя дорогу!», — призывает администрация паблика.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД, прибывшие на место происшествия.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: VK/Регион 42

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