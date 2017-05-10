При помощи дрона правоохранители наблюдали за движением в центре города после праздничного фейерверка.

9 мая в Кемерове ГИБДД впервые использовала квадрокоптер для «разгрузки» дорог. При помощи техники правоохранители наблюдали за движением в центре города после праздничного фейерверка, рассказали Сибдепо в отделении пропаганды Госавтоинспекции столицы Кузбасса.

«Мы впервые совместно с администрацией города использовали квадрокоптер. При проведении массовых мероприятий использование таких современных технологий очень продуктивно. С помощью дрона мы могли видеть, гдеувеличивался транспортный поток, и оперативно отправляли туда экипаж для минимизации заторовых ситуаций», – пояснил собеседник издания.

В будущем при проведении массовых мероприятий ГИБДД также намерена использовать квадрокоптеры для оперативного реагирования на ситуации на дорогах города.

Напомним, что тысячи кемеровчан традиционно собрались посмотреть на праздничный салют в честь Дня Победы. Яркие и зрелищиные фото смотрите по ссылке.