В Кемерове глыба снега упала на Range Rover с крыши гипермаркета

Вечером 13 января на автомобиль Range Rover, припаркованный возле кафе «KFC-Авто», расположенный в здании гипермаркета «Лента» на Ленинградском проспекте, упала снежная глыба. Об этом сообщили участники группы «Инцидент Кемерово» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, инцидент произошёл, когда автомобиль стоял возле кассы. Насколько сильно был повреждён внедорожник, не сообщается. Тем не менее, его водитель «был в ярости», сообщают пользователи паблика. Напомним, неделю назад подобный инцидент произошёл в одном из дворов Междуреченска. Тогда серьёзно пострадали сразу две машины.