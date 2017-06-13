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В Кемерове Госавтоинспекция проведёт мероприятие «Светофор»

В Кемерове Госавтоинспекция проведёт мероприятие «Светофор»

Инспекторы ГИБДД будут следить за тем, как автомобилисты соблюдают ПДД на перекрёстках.

С 14 по 23 июня сотрудники кемеровской Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Светофор», в рамках которого проследят за соблюдением ПДД на перекрёстках. С начала 2017 года из-за несоблюдения сигналов светофора произошло 19 ДТП. В них 23 человека получили травмы различной степени тяжести, а один — погиб.

«В субботу, 10 июня, на пересечении проспекта Ленина и улицы Терешковой произошло столкновение двух транспортных средств — мотоцикла и автомобиля MERCEDES-BENZ С 180. Предварительно установлено, что ДТП произошло по причине нарушения Правил дорожного движения 29-летним водителем мотоцикла. Он выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Также у него не было полиса ОСАГО и водительских прав», — рассказали в отделении пропаганды городской ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что за проезд на запрещающий сигнал светофора автомобилистам грозит штраф в размере одной тысячи рублей. При повторном нарушении штраф составит уже пять тысяч рублей или автомобилиста лишат права управлять транспортом на срок до полугода.

Пешеходам также следует соблюдать правила дорожного движения. За пересечение проезжей части вне пешеходного перехода или на запрещающий сигнал светофора их могут оштрафовать на 500 рублей.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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