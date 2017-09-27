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В Кемерове гостиничный комплекс «Кристалл» признали банкротом

В Кемерове гостиничный комплекс «Кристалл» признали банкротом

ООО «Гостиничный комплекс «Кристалл» располагает половиной из 118 номеров отеля «Кристалл».

В Кузбассе Арбитражный суд признал банкротом ООО «Гостиничный комплекс «Кристалл». 20 сентября кредиторы должника приняли ходатайство о признании его несостоятельным, об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Шесть участников собрания, которые располагают всей кредитной задолженностью «Кристалла» — 100,5 млн рублей — проголосовали за конкурсное производство. Самым крупным кредитором является ООО «Агентство реализации долгового имущества», у которого 93,66 млн рублей требований. Соответствующая задолженность обеспечена залогом трёх этажей офисно-гостиничного комплекса «Кристалл». Общая площадь 12,13 и 14 этажей составляет 1,76 тысяч квадратных метров.

ООО «ПГС» выступило инициатором процедуры банкротства. Главной целью банкротства является консолидация номерного фонда отеля.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Сибдепо.

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