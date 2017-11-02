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В Кемерове хирурги спасли новорожденного, сделав уникальную операцию

В Кемерове хирурги спасли новорожденного, сделав уникальную операцию

У ребёнка диагностировали атрезию пищевода.

Хирурги областной детской клинической больницы в Кемерове спасли новорожденного, сделав уникальную операцию. Как рассказали в пресс-службе Минздрава РФ, мальчик вместе с братом-близнецом появился на свет раньше времени. У него диагностировали порок – атрезию пищевода.

«По сути своей это полная непроходимость пищевода, который не соединяется с желудком. Это патология, которая не позволяет ребёнку питаться, если не провести операцию в самые кратчайшие сроки, летальный исход неизбежен», – пояснил заместитель директора медучреждения Константин Ковальков.

Врачи провели коррекцию порока в два этапа. Первую операцию малыш перенёс на третьи сутки после рождения. Ко второму этапу ребёнок был готов спустя три недели. Через несколько миллиметровых проколов с помощью эндоскопических инструментов хирурги создали пищевод.

Сегодня пациент практически здоров и может, как все обычные дети самостоятельно дышать и есть. Он почти адаптирован к жизни вне больницы и совсем скоро окажется на руках у мамы.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: pxhere.com.

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