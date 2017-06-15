В Кемерове инспекторы ГИБДД проведут рейд по мотоциклам

Сотрудники Госавтоинспекции будут следить за тем, как водители мототехники соблюдают ПДД.

В пятницу, 16 июня, в областном центре сотрудники ГИБДД проверят, как водители мототехники соблюдают правила дорожного движения. Инспекторы Госавтоинспекции также будут обращать внимание на возраст мотоциклистов и наличие у них водительского удостоверения.

«Вместе с сотрудниками ГИБДД участие в рейде примут инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции. Мероприятие пройдёт в нескольких районах города, при этом особое внимание будет уделено частному сектору, садоводческим обществам, где водители данной категории появляются чаще всего», — сообщили в отделении пропаганды городской ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции уделят внимание преступлениям, связанным с кражами и угонами мотоциклов.

Напомним, рейд пройдёт в рамках профилактического мероприятия «Мототехника», который проводится с 1 мая по 31 октября. С начала проведения акции инспекторы ГИБДД выявили более 250 нарушений водителями мототранспорта, в том числе несовершеннолетними.