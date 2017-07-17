В Кемерове из окна второго этажа выпал двухлетний ребёнок

Известно, что мальчик открыл окно, пока его отец на несколько минут вышел из комнаты.

16 июля около полудня в полицию поступил сигнал о том, что в Кировском районе Кемерова из окна второго этажа выпал двухлетний мальчик. Известно, что отец ребёнка оставил малыша на несколько минут одного в комнате. За это время мальчик сумел забраться на подоконник, распахнуть окно, открытое на форточку, и облокотиться на москитную сетку. Конструкция не выдержала и ребёнок упал вниз.

Мальчика госпитализировали в больницу, где медики диагностировали у него ушибы. Ребёнку назначено амбулаторное лечение.

«При падении удар смягчила высокая трава около дома. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Ранее эта семья не попадала в поле зрение полиции и имеет положительные характеристики», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

С начала года в Кузбассе зарегистрировано 20 фактов падения детей из окон. В двух случаях дети погибли, а в 18 получили травмы различной степени тяжести.

«По каждому подобному происшествию с ребенком полицейские проводят проверку, и если будет установлена вина родителей, они будут привлечены к ответственности вплоть до уголовной», — отметил начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Кемеровской области подполковник полиции Денис Ведягин.

Родителей просят быть внимательными и не оставлять детей одних в помещении, где они могут самостоятельно открыть окно.