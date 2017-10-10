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В Кемерове из окон 11 и 7 этажей выпали парень и девушка, оба погибли

В Кемерове из окон 11 и 7 этажей выпали парень и девушка, оба погибли

ЧП произошли в разных районах города примерно в одно и то же время.

 

Во вторник, 10 октября, в Кемерове с небольшой разницей по времени из окон многоэтажек в разных районах города выбросились 17-летняя девушка и 19-летний парень. Происшествия случились на улице Красноармейской, 142 и на проспекте Ленина, 137а.

«В настоящее время на сигнал о падении с высоты несовершеннолетней выехали следователи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — рассказали Сибдепо в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

ул. Красноармейская, 142

Как рассказала Сибдепо одноклассница погибшей девушки, одиннадцатиклассница выбежала из школы в неадекватном состоянии. Затем они узнали, что школьница погибла, выпав из окна 11-го этажа.

По словам знакомого погибшего кемеровчанина, парень выбросился из окна седьмого этажа из-за несчастной любви. В настоящее время на месте обоих происшествий работают правоохранительные органы. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Также правоохранители выясняют, связана ли как-то между собой гибель молодых людей.

пр. Ленина, 137а

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://vk.com / «Инцидент Кемерово».

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