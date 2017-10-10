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В Кемерове из-за антитеррористических учений ограничат движение

В Кемерове из-за антитеррористических учений ограничат автомобильное движение

Учения в областном центре пройдут 12 октября.

В четверг, 12 октября, в областном центре с 9:00 до 15:00 на нескольких городских улицах ограничат движение из-за плановых антитеррористических учений на объектах массового пребывания людей. Автомобильное движение перекроют на следующих участках:

  • ул. Марковцева — от пр. Ленинградский до ул. Ворошилова;
  • нечётная сторона б-ра Строителей – от ул. Стройотрядовская до ул. Марковцева;
  • чётная сторона б-ра Строителей – от дома №44 до ул. Марковцева.

Кемеровчан и гостей города просят учитывать данную информацию и заблаговременно выбирать маршруты своего передвижения. После того, как учения завершатся, движение транспортного потока вернётся в прежний режим.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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