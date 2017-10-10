В Кемерове из-за антитеррористических учений ограничат автомобильное движение

В четверг, 12 октября, в областном центре с 9:00 до 15:00 на нескольких городских улицах ограничат движение из-за плановых антитеррористических учений на объектах массового пребывания людей. Автомобильное движение перекроют на следующих участках:

ул. Марковцева — от пр. Ленинградский до ул. Ворошилова;

нечётная сторона б-ра Строителей – от ул. Стройотрядовская до ул. Марковцева;

чётная сторона б-ра Строителей – от дома №44 до ул. Марковцева.

Кемеровчан и гостей города просят учитывать данную информацию и заблаговременно выбирать маршруты своего передвижения. После того, как учения завершатся, движение транспортного потока вернётся в прежний режим.