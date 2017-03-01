 В Кемерове из-за пожара в общежитии эвакуировали около 40 человек

В среду, 1 марта, около 21:00 по улице Сибиряков-Гвардейцев, 21 на девятом этаже загорелись электросчётчики. В результате происшествия весь дом оказался обесточен, а его жильцов спасатели эвакуировали.

«Из-за пожара на девятом этаже весь подъезд был в дыму. Мы находились на седьмом этаже, но в комнате дышать было нечем, пришлось спуститься вниз. Кроме нас на улицу вышли порядка 40 человек, кого-то эвакуировали спасатели. Многие выбежали на улицу с детьми», – рассказал Сибдепо очевидец происшествия.

Известно, что на месте ЧП работали четыре пожарных расчёта и бригада скорой помощи. По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, в результате происшествия никто не пострадал.