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В Кемерове из-за ремонта дороге по одной полосе перекроют на трёх улицах

В Кемерове из-за ремонта на трёх участках дороги перекроют движение

Автомобилистов просят учесть эту информацию при перемещении по городу.

В понедельник, 17 июля, в Кемерове по одной полосе из-за ремонта перекроют на двух улицах и на легковой дороге, ведущей в Кировский район. Автомобилистов проинформируют об этом дорожными знаками. Скорость движения на участках, где проводится ремонт, ограничат до 40 км/ч.

«В дневное время ремонт дороги будет вестись на проспекте Притомском, легковой дороге в Кировский район и по улице Гагарина от здания Телецентра до улицы Терешковой. Работы будут вестись с перекрытием одной из полос движения», — сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

Ремонт дорожного полотна реализуется в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Информацию о проекте, а также фото и видеоотчёты можно посмотреть в официальной группе проекта в соцсети «ВКонтакте».

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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