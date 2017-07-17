В Кемерове из-за ремонта на трёх участках дороги перекроют движение

В понедельник, 17 июля, в Кемерове по одной полосе из-за ремонта перекроют на двух улицах и на легковой дороге, ведущей в Кировский район. Автомобилистов проинформируют об этом дорожными знаками. Скорость движения на участках, где проводится ремонт, ограничат до 40 км/ч.

«В дневное время ремонт дороги будет вестись на проспекте Притомском, легковой дороге в Кировский район и по улице Гагарина от здания Телецентра до улицы Терешковой. Работы будут вестись с перекрытием одной из полос движения», — сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

Ремонт дорожного полотна реализуется в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Информацию о проекте, а также фото и видеоотчёты можно посмотреть в официальной группе проекта в соцсети «ВКонтакте».