В Кемерове из-за ремонта на Кузбасском мосту образовалась огромная пробка
По словам очевидцев, рабочие перекрыли одну из полос в сторону Центрального района.
23 сентября в Кемерове на Кузбасском мосту перекрыли одну полосу для движения из-за ремонта проезжей части. Чуть позднее у трактора на средней полосе отпало колесо, в связи с чем на мосту образовалась огромная пробка. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», протяжённость пробки составляет 6,2 км. Скорость движения транспорта на данном участке дороги составляет 7 км/ч.
«На мосту идёт ремонт. Левую полосу перекрыли. А на средней полосе у трактора отпало колесо. Проехать в сторону ТРЦ «Лапландия» сейчас очень сложно, мост стоит», — рассказал Сибдепо читатель, попавший в эту пробку.
В настоящее время специалисты стараются сделать всё возможное, чтобы освободить среднюю полосу проезжей части.