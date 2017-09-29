В Кемерове из-за сигнала о пожаре эвакуировали ТРЦ «Зимняя вишня»

В пятницу, 29 сентября, из-за ложного сигнала о пожаре эвакуировали ТРЦ «Зимняя вишня». На сигнал о пожаре приехали несколько подразделений МЧС и машин скорой помощи.

«На пульт диспетчера МЧС сигнал о пожаре поступил в 8:35. Кто-то в здании почувствовал запах дыма и вызвал спасателей. Сигнал отработали, но на самом деле там ничего не горело», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

В настоящее время торгово-развлекательный центр работает в штатном режиме.