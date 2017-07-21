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В Кемерове из-за сильного дождя затопило ТЦ "Лапландия"

В Кемерове из-за сильного дождя затопило ТЦ «Лапландия»

По словам очевидцев, торговый центр не приостановил работу из-за случившегося.

21 июля из-за сильного дождя затопило кемеровский торговый центр «Лапландия» (пр. Октябрьский, 34). Об этом Сибдепо сообщили очевидцы.

«Течёт с крыши, на видео запечатлена ситуация около лазертаг-арены на третьем этаже. Сотрудники расставили банки на верхних этажах, уборщицы вытирают воду», — рассказал Сибдепо очевидец.

 

Работники «Лапландии» сообщили изданию, что, несмотря на случившееся, торговый центр работает в обычном режиме. В одном из магазинов на -1 этаже отметили, что до них вода не дошла.

Текст: Мария Арзамасцева.
Видео: Сибдепо
Фото: Сибдепо.

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