В Кемерове из-за сильного дождя затопило ТЦ «Лапландия»

21 июля из-за сильного дождя затопило кемеровский торговый центр «Лапландия» (пр. Октябрьский, 34). Об этом Сибдепо сообщили очевидцы.

«Течёт с крыши, на видео запечатлена ситуация около лазертаг-арены на третьем этаже. Сотрудники расставили банки на верхних этажах, уборщицы вытирают воду», — рассказал Сибдепо очевидец.

Работники «Лапландии» сообщили изданию, что, несмотря на случившееся, торговый центр работает в обычном режиме. В одном из магазинов на -1 этаже отметили, что до них вода не дошла.